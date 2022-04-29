疫情擴散，居家隔離成了另類新常態！看準宅經濟潛力，民眾在家時間倍增更重視居家生活品質，行動支付龍頭LINE Pay打造居家新生活線上商機。而兆豐金(2886)旗下兆豐銀行則聚焦母親節民眾刷卡消費行為，推出線上實體雙優惠，32家百貨送萬元、5大電商最高13%回饋。

兆豐銀分析近期百貨母親節民眾刷卡消費行為，發現單筆刷卡金額平均約落在3千元；此外，剛出社會的2字頭卡友，消費金額則稍低，平均約莫2500元；至於55至65歲的卡友則是財力最雄厚的族群，母親節檔期在百貨消費的客單平均高達6000元。至於男女比例部分，分別為男性35%、女性65%，可見百貨客群還是女性顧客為大宗，也是女兒較貼心，比較高的比例會在母親節送禮給媽媽，而主要重點消費場域前三名則為新光三越、遠百及遠東SOGO等大型連鎖百貨，線上網購的趨勢也持續熱絡。

兆豐銀今年也同步推出網購母親節滿額優惠，包含momo購物網、蝦皮、PChome線上購物、Yahoo購物中心以及東森購物網，除了最高可享滿萬元送千元外，再搭配兆豐網購卡e秒刷國內最高3%回饋，民眾等於可以一次抱回13%。

LINE Pay即日起至5月17日止，用戶於特力屋、HOLA特力和樂、生活工場、怡倫家居、東稻家居使用LINE Pay結帳，單筆消費滿NT$1,000立即享有LINE POINTS 6%回饋。因應民眾網購需求增加，LINE Pay主打誠品線上、瑪黑家居選物、綠藤生機、W Style等超過20家人氣網購平台，每逢週五筆筆消費享LINE POINTS 5%回饋，活動一路到6月底。momo於5月5日接棒推出指定時段限定優惠，用戶單筆消費滿NT$15,000享有LINE POINTS 4%回饋，滿NT$25,000再享6%回饋，總回饋200萬點送完為止。