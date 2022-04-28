今年大新竹母親節檔期新增遠百竹北店搶客，區域百貨霸主Big City遠東巨城購物中心亦祭出有別以往促銷優惠；推出全台最高的9％超級刷卡回饋，還有流行服飾6折、精選鞋類3.5折起，加上大小家電指定品牌滿萬送千、多款品牌按摩椅5.8折起，催出首周3C家電等高客單業績年增近一成成長。

有別於全台各百貨店滿千送百傳統促銷手法，巨城今年母親節首度攜手九大指定銀行推出超高回饋「超級369」，加入巨城APP會員於活動期間單卡刷卡不限日期、累計消費滿1萬元以上回饋3％、滿8萬元回饋6％、滿20萬元以上回饋9％電子抵用券，由於係累計滿額回饋，即使是年輕族群做小額消費也能累計上萬元回饋。

巨城指出，疫情升溫、單日確診者連續多日數千個案，28日更破萬人，儘管入店人流逐日減，但總體還能維持在過往6～7成左右，但可以觀察到消費者到店停留時間相對縮短，刷卡消費可降低拿現金風險，為鼓勵低接觸經濟祭出刷卡高回饋策略，更可進一步拉高客單。

而除了銀行刷卡高回饋外，使用HAPPY GO Pay還有三重加碼，點數最高16倍送；此外，活動期間單筆消費滿100元以上即可抽千元購物金，持HAPPY GO卡當日單筆消費滿額還可兌換生日慶及母親節來店禮，更有機會抽中跑步機、咖啡機等各式家電，VIP可再獨享專屬滿萬送百消費滿額贈等，在疫情持續升溫下，巨城強調全檔業績目標拚持平。