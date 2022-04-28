各大百貨母親節活動開跑，各銀行信用卡也配合百貨累積回饋活動。凱基銀行表示，除了新光三越、遠東SOGO百貨外，今年更納入微風系列百貨，跨店湊滿額還能同時享最高3.5％刷卡金回饋。此外，凱基銀自4月開放支援HAPPY GO Pay，只要首次綁定凱基卡並單筆消費滿100元，即贈送200點HAPPY GO點數，母親節再加碼天天最高3,100點數回饋。

凱基銀行表示，自即日起到6月底使用凱基銀信用卡在遠東SOGO、新光三越、微風集團旗下百貨消費且完成登錄，跨店單月累積滿1萬元回饋2.5％刷卡金，分期單筆滿1萬再贈分期金額1％刷卡金，回饋最高達3.5％，期間回饋最高6,000元刷卡金！特別一提，四月起凱基銀信用卡開放支援HAPPY GO Pay，不論遠東SOGO、遠東SOGO線上購物網或相關的量販、電信等12大遠東集團通路皆可消費，每張卡首次綁定單筆刷滿100元就可獲得200點HAPPY GO點數。

凱基銀行進一步指出，自4月21日至5月8日限定期間，遠東SOGO、遠東百貨、遠東巨城、遠企購物中心天天單筆消費滿2,000元贈200點、滿5,000元贈500點、滿30,000元贈3,000點，分期不限金額再加碼享100點HAPPY GO點數，讓卡友一次賺足刷卡金和HAPPY GO點數！

凱基銀行說，多數民眾不清楚賺來的HAPPY GO點數可如何運用，其實該點數使用範圍從日常生活用品採購，到休閒店家、網路購物都有機會兌換。民眾可先下載HAPPY GO App，透過APP上的貼心內建地圖，便可查詢可兌換店家的回饋方案，不過各家折抵方案不盡相同，建議民眾仍是須多加留意並以HAPPY GO App說明為主。