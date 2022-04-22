上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數（SCFI），雖然上海陸續傳出解封及復工訊息，但物流狀況尚未完全恢復，物流供應鏈斷鏈造成出口貨量減少問題仍在，運價指數這周再度下跌32.67點，連續第14周下跌，來到4195.98點，跌幅0.77％。三大遠洋線中，美東線連兩周反彈後小跌4美元，美西線則連續第三周持平。

本周遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)與上周持平，為7860美元，連續三周持平。遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)10645美元，小跌4美元，跌幅0.03％。遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)來到6016美元，較上周下跌70美元，跌幅1.15％。遠東-地中海線運價6690美元，下跌48美元，跌幅0.7％。

近洋線方面，遠東-日本關西、遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)都是持平，為346美元及335美元；遠東-東南亞下跌20美元，為1015美元，遠東-韓國下跌6美元，報價334美元。

雖然SCFI持續下挫，但跌幅不大，外資出爐的報告中依舊看好航運景氣，預估運量及運價將從5月起回升，並且對於全球貨櫃知名航商的獲利表現樂觀看待。