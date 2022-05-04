疫情新食代，外帶宅食好品味，台北遠東香格里拉兼顧線上與實體顧客，不僅重啟「香格里拉美食集」外帶餐車市集，從各餐廳主廚餐盒、精選佳餚、到烘焙糕點，還有闔家享用的外帶套餐，標榜一站式包辦一日三餐，豐富多樣的選擇，讓食客嚐鮮好安心，在家也能奢享五星美食。同時也將線上商店「香格里拉風格選物集」全新改版並串聯香格里拉會，線上購物也能累積會員點數，隨時隨享香格里拉各式糕點、外帶佳餚、節慶禮品、獨家商品，送禮自用一指搞定輕鬆便捷，即日起歡慶改版上線，香格里拉會會員可享首購八折優惠。

位於台北遠東香格里拉飯店一樓敦化南路側的「香格里拉美食集」五星美味外帶餐車，以木質系顏色為主的設計，再以低調優雅的黑色金屬框包覆著整座餐車，疫情期間已成為附近居民及上班族採買餐點的心頭好。

第一座餐車提供天天新鮮出爐的手工烘培，琳瑯滿目的品項包含經典歐式麵包、馬芬、肉桂捲、佛卡夏、可頌甜甜圈等，還有台式風味的蔥花麵包、洋蔥麵包，麵包控絕不可錯過！ 第二座餐車是最受歡迎的外帶餐點，平日中午輪替的精緻餐盒已成為小資族最愛，包含人氣自助餐廳遠東Cafe的炙燒豬五花鮮蝦燉飯、米其林餐盤推薦香宮的廣式燒味三寶、上海醉月樓的紅燒獅子頭及ibuki日本料理的海鹽烤鯛魚下巴竹筍蒸飯等，午間餐盒每份250元，都是超人氣搶購餐盒；晚間則有精選香宮粵菜外帶佳餚，像是鳳梨彩椒咕嚕肉、川辣肉鬆茄子豆腐煲、時菜梅子蒸排骨等，每份320元，多樣菜色輪番供應。

台北遠東香格里拉也推出兩款「香格里拉到你家」外帶套餐，每套4,680元，美味佳餚立即升級居家餐桌，讓宅在家用餐也很有儀式感！香宮烤鴨闔家餐包含烤鴨三吃、黑椒茄子比目魚煲、香宮蟹肉炒飯和清炒鮮時蔬，適合闔家四人分享。烤鴨三吃中的第一食是最經典的片皮鴨配捲餅，Ｑ彈的手工捲餅包上色澤油亮、皮脆肉多汁的片皮鴨和爽脆的青綠色蔥段與黃瓜絲，再沾上一點白糖與主廚特製烤鴨醬，蔚為香宮獨有吃法；第二食是蹄香生菜片鴨鬆，切丁後的鴨肉與多種蔬菜拌炒，鑊氣加上醬香，令人食指大動，再搭配新鮮生菜，滿嘴鴨香撲鼻而來；第三食為時菜豆腐鴨骨湯，以大火慢煮的鴨骨湯，喝起來香醇鮮美，鴨肉嫩而不柴，配上大白菜，美味又滋補養生，需兩天前預訂。

龍蝦控首推「上海醉月樓闔家餐」，套餐包含醬爆波士頓龍蝦、無錫排骨、絲瓜老燒蛋、巴西蘑菇雞湯、醉月樓醬油金華火腿炒飯。海鮮控最愛肉質Q彈鮮美的波士頓活龍蝦，龍蝦對切後，輕拍麵粉放入鍋中油炸，接著炒香蔥花與薑末後加入豆瓣醬、蕃茄醬等，以慢火煮約七分鐘，最後淋上上海醉月樓獨門製造調味醬，火候與時間是這道菜的美味關鍵，是適合闔家享用的海鮮極品。

全新上線的「香格里拉風格選物集」，簡約優雅的版面，快速便捷區分台北遠東香格里拉四大類獨家商品，包含節慶禮籃、主廚特製、香氛精華與外帶餐點。「節慶禮籃」現正販售熱賣中的端午美粽，共有八款主廚精選美粽與三款環保與時尚兼具的佳節禮袋，均含五顆精選端粽。「主廚特製」包含精選蛋糕、隨享即食的常溫牛肉麵、冷凍食品如紅燒獅子頭、巴西蘑菇燉雞湯、蜂蜜與醬料等。

「香氛精華」則販售香格里拉聞名全球的獨家香氛，擁有淡雅的佛手柑和薑茶香，令人身心舒暢、平靜祥和，居家也能營造五星級飯店度假氣息。防疫期間最熱門的「外帶餐點」也同步美味上線，多樣精選佳餚一指搞定居家餐食。香格里拉風格選物集不但能夠一指下定豐富多元的商品，亦能配送至台北市指定區域或是指定時間自取，為消費者帶來簡單方便的購物體驗，此外，也能累積香格里拉會會員積分，現在還可享香格里拉會會員首購八折優惠。