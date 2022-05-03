Alphabet旗下的谷歌2日（周一）宣布，將提供給美國企業價值逾10萬美元的線上課程，企業員工可免費上課，課程內容包括數據分析與設計等其他科技技能。
此為谷歌大舉擴展「職涯認證」（Career Certificates）計畫。這家網搜巨擘於2018年推出線上課程，協助全球人們透過學習新工具以強化職場實力。
谷歌線上課程由該公司設計，透過Coursera線上教育平台銷售，月費約39美元，通常須3到6個月才能完成。谷歌表示將支付任何美國企業最多500員工的課程費用，估計成本約達10萬美元。
Alphabet旗下的谷歌2日（周一）宣布，將提供給美國企業價值逾10萬美元的線上課程，企業員工可免費上課，課程內容包括數據分析與設計等其他科技技能。
此為谷歌大舉擴展「職涯認證」（Career Certificates）計畫。這家網搜巨擘於2018年推出線上課程，協助全球人們透過學習新工具以強化職場實力。
谷歌線上課程由該公司設計，透過Coursera線上教育平台銷售，月費約39美元，通常須3到6個月才能完成。谷歌表示將支付任何美國企業最多500員工的課程費用，估計成本約達10萬美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。