Alphabet旗下的谷歌2日（周一）宣布，將提供給美國企業價值逾10萬美元的線上課程，企業員工可免費上課，課程內容包括數據分析與設計等其他科技技能。

此為谷歌大舉擴展「職涯認證」（Career Certificates）計畫。這家網搜巨擘於2018年推出線上課程，協助全球人們透過學習新工具以強化職場實力。

谷歌線上課程由該公司設計，透過Coursera線上教育平台銷售，月費約39美元，通常須3到6個月才能完成。谷歌表示將支付任何美國企業最多500員工的課程費用，估計成本約達10萬美元。