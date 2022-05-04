許多精彩、珍貴的回憶及資料，仰賴儲存裝置為人們記錄保存。全球先進記憶體技術領導品牌三星電子，以長年深耕的半導體經驗及業界領先技術，推出眾多優異產品。回應當今消費者對於耐用性及高效能儲存裝置的殷切期盼，台灣三星宣布引進強悍與行動性兼具的Samsung T7 Shield移動固態硬碟，及現行三星記憶卡陣容中使用壽命最長的PRO Endurance MicroSD記憶卡，滿足消費者不同需求。

Samsung T7 Shield移動固態硬碟及PRO Endurance MicroSD記憶卡，預計5月9日起於三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo購物中心等指定通路陸續上市。T7 Shield移動固態硬碟共推出星空黑、靛青藍、奶茶棕三色，皆有1TB及2TB兩款容量選擇，建議售價分別為新台幣4,589元、新台幣8,639元；PRO Endurance MicroSD記憶卡共推出32GB、64GB、128GB及256GB多元容量，建議售價分別為新台幣290元、429元、789元、1,759元。

運用影音隨時隨地記錄生活已成全民日常，而拍攝大量高解析度的照片、影片，隨之而來的是消費者對大容量的儲存需求，亦期望能擁有高行動性、強悍效能且可靠的存取裝置。Samsung T7 Shield移動固態硬碟支援PC、筆電、手遊、遊戲機、電視、專業攝影機等，適用各式儲存需求，其更具備極佳耐用性，支援IP65防水防塵，身處戶外不怕風吹雨打；主體四側面皆覆蓋緩衝保護層，可承受最高3公尺的外部衝擊，於惡劣或極端環境均能安心守護用戶資料。

Samsung T7 Shield移動固態硬碟亦具備優異的連續讀寫速度，最高分別可達每秒1,050MB以及1,000MB。產品主體採用低導熱性橡膠，並內建DTG模式，協助用戶有效控管裝置溫度，同時保有出色表現。此外，三星積極於各項產品之各層面落實綠色永續，Samsung T7 Shield移動固態硬碟包材僅為前代產品的三分之一，並藉提升生產效率，減少生產過程中的溫室氣體排放量。

針對如行車紀錄器、監視器等長時間連續寫入需求，記憶卡耐用度之重要性不言而喻。PRO Endurance MicroSD記憶卡擁有三星記憶卡現行陣容最長使用壽命，最長使用可達140,160小時、換算為16年使用壽命。其連續寫入與讀取速度分別高達每秒40MB及每秒100MB，以卓越速度支援 FHD及4K格式，精準紀錄高畫質影像。此外，PRO Endurance MicroSD記憶卡具備六重防護驗證，可防水、承受極端溫度、抗磨損、防摔、防X光與防磁，使用放心無虞。