隨著疫情迅速增溫，今日確診人數高達2.8萬人，國人自主防疫意識高漲，帶動美食外送外帶與在家自煮商機。台中裕元花園酒店趁勢推出「安心。袋著走」，館內各餐廳招牌商品多款外送外帶優惠，防疫安心餐盒最低198元起。除電話訂購外，另提供線上一對一點餐服務小幫手，想吃即時點。

台中裕元同時因應3+4居家隔離政策上路，更提供「守護家人。安心居」的免費升等住房專案，預訂住房出示接種三劑疫苗的小黃卡，房型可免費升等豪華客房，四天三夜每房7,999元起，即日起，不分時段全天候隨時可辦理入住。

台中裕元表示，喆園鮑魚中餐廳推出單點商品全品項外帶自取九折優惠。其中，單月熱賣上千隻的明爐片皮鴨，活動期間再贈買一吃送一吃，香脆酥爽的鴨皮、鴨肉軟嫩多汁不油膩，再搭配香芋米絲鴨架湯，在家用餐備足儀式感；還有，外帶中式四到六人合菜分享組合。

獲好評的溫莎咖啡廳自助百匯，五款功夫餐盒強勢回歸，每份優惠價198元。將經典招牌燒臘與港式餐點原汁原味呈現，強調每日新鮮現做，不定期更換菜色，主菜有「蜜汁叉燒」、「蔥油雞腿」、「照燒雞腿」、「醬燒排骨」等，另提供自煮鍋物與西式分享餐不同選擇。

此外，由映景觀餐廳米其林主廚許祐銘所設計的法式餐盒：油封鴨腿松露筆管麵，嚴選宜蘭油脂豐富的豪野鴨品種，油泡後低溫烹調18小時，於爐台香煎而成，外皮香酥肉質細緻，搭配自製松露醬與新鮮蘑菇的筆管麵，讓人回味再三。

還有紹興酒燉雞與蘑菇奶油燉飯，以經典法國傳統燉雞手法，融入台式香氣紹興酒，搭配帕馬森起司與新鮮蘑菇的燉飯，淡淡的奶香與酒香在口中縈繞不去。

台中裕元表示，除現點現做外帶即食組合外，在線上購物商城中更嚴選三款「居家防疫美味組合箱」，小家庭優惠價1,999元，包含雞湯、牛肉麵、多款港點等多種組合，覆熱即食在家也能輕鬆上菜。