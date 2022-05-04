台中市議會今天進行教育文化業務質詢，議員吳敏濟為代理教師請命，他說，許多代理教師一輩子無法成為正式老師，也有人考了2、30年的，台中市教師控留比太高，是導致流浪教師居高不下的原因，要求教育應儘快辦理教甄，將控留比降到8％以下；教育局則表示，台中市近幾年推動減班不減師，目前也正積極檢討。

吳敏濟說，依現行制度，以國小每班學生數29人計算，在全校班數22班以下的教師編制為每班1.75人，若全校班數23班以上則編制為每班1.7人，國中部分則每班教師編制為2.2人；台中市從2015年開始到2021年，國中小學的代理教師控留比都超過8％，以去年來說，台中市國小控留比為11.44％，而台北僅7％、台南則是8％。

吳敏濟說，教育部明確規範教師控留比在8％的範圍內，但台中市7年來從為符合規定，使得許多想當老師的人，明明擁有教師證，卻必須每年到處考代理教師，且隔年又要繼續征戰，到退休都無法成為正式老師，呼籲教育局儘速辦理教甄，讓教師控留比能儘速降到8％以下。

教育局副局長葉俊傑表示，依人口比例估算，目前台中市「儲備教師」約1萬出頭，國小編制每班1.5名教師，國中編制每班2.2名教師，其問題已存在多年；各縣市除去年因疫情關係，近幾年都是努力開缺、招考。

葉俊傑說，目前台中市的教師控留比為國中14.11％、國小11.44％，教育部近來把控留比8％正式列入一般性補助款考核項目之一，必須達到8％才能拿到補助項目；目前教甄是由中區五縣市聯合舉辦，去年受疫情影響未舉辦，將持續注意今年舉辦情況。