國泰金控跨界號召科技、新創與金融產業，舉辦國泰女力技術年會「Women in Fintech — 金融科技『靚』技場」，是台灣金融業首場以「女性」結合「金融科技」的技術盛會， 5／19上午10點進行全天線上對談，包含5大高峰論壇、6場專題演講，聚焦女力、數位、數據、科技四大主題，超過25位跨領域重量級科技女力專家輪番登場，展現最強「靚」爭力。

國泰金控總經理李長庚將首度為技術型活動站台，希望金融科技產業能夠更加結合國泰金控60週年「科技創新」與「永續培力」兩大主軸，為業界人才打開不一樣的視野。

上午場主題演講，邀請到來自矽谷知名新創公司Affirm行銷數據經理曾怡寧，分享資料科學如何驅動數位行銷決策，以及一起科技公司共同創辦人石舫亘，分享從矽谷經驗到鏈結台灣，如何讓企業看見科技女力的重要性。在產官學界高峰對談中，由政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、科技部產學及園區業務司司長許增如、金融科技創新園區總監宋佩珊等，從產官學角度看科技女力引領產業創新。

下午共有４場跨界高峰對談，從兩性共融的職場環境出發，談女力人才庫的加值與養成，將由台灣IBM總經理高璐華、Google台灣人資長呂亞樵、勤業眾信金融服務產業負責人吳怡君以及國泰金控行政處處長翁德雁跨界分享。接續從「數位女力」、「數據女力」、「科技女力」三面向，由萬事達卡台灣區總經理陳懿文、YAHOO!國際產品及研發工程部副總經理林微敏等分享，如何從體驗設計出發，打造創新產品與服務來搶攻用戶心占率。

台灣大車隊大數據發展事業處戰略發展部資深經理蔡欣融、Merkle 台灣執行長蔡秀麗，將從數據創新、智能營運到商務開發，談數據價值落地的最後一哩路；以及法遵科技新創Lawsnote產品經理張韶倚、OurSong商務開發經理朱微錡…等新創業者分享開創Fintech的多元新玩法。同時，國泰金控數數發中心與子公司多位女性技術人才，也將展現國泰在數位、數據、科技面向的軟硬實力。

國泰金控內部統計，在數位數據暨科技發展中心內，從事相關領域工作的女性占比將近52％，其中更有超過4成的主管為女性，首場金融業的女力技術年會在國泰，希望與大眾一起分享最堅強的「靚」爭力，同時，國泰金控也將發布全台首份FinTech女性職場心聲調查報告。