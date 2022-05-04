將近半年使用期的五倍券已正式結束，但統計領取數位券比例僅18％，等於當初設定2成目標跳票，今遭立委質要求檢討。經濟部長王美花回應，會找跨部會來做檢討，看如何提升數位交易。

去年五倍券開始推動時，王美花表示會以2成領取數位券為目標。結果上月結束後，統計數位券領取422萬多人，領取率僅只18％，沒有達成當初目標。

立委楊瓊櫻表示，當初經濟部加碼20億推好食券，要提升數位券綁定，還要台塑捐贈10億，結果未達20％數位目標，詢問王美花要怎麼做檢討？有甚麼方案。

王美花坦言，實體券有提供很多優惠，所以國人使用率相當高。檢討部份，本來就有打算在五倍券落日後，找跨部會來檢討，看如何提升數位交易工具。

楊瓊瓔表示，依照國發會行動支付計畫，預計2025年會達成9成，她認為應該會達到，但建置基礎有，可是為何人家不用(數位券)？就是妳不用心。