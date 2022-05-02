全球已有越來越多國家將2050淨零排放視為目標，日前國發會主委龔明鑫於立法院專題進行「落實淨零碳排之12項關鍵戰略規劃進度」專題報告，但12項關鍵戰略未有具體細節。龔明鑫今(2)日於立法院經濟委員會答詢表示，5月份將召開永續會議，屆時將詳細討論12項關鍵戰略，並視需求加開會議場次。

經濟委員會今日處理111年度國發會相關預算案，龔明鑫在預算凍結案報告指出，為達成2050年淨零目標，政府成立「淨零排放路徑專案工作組」，已召開多場研商會議，由「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」 及「治理」等5大工作圈進行淨零排放路徑技術評估及藍圖規劃，並邀請中央研究院及工業技術研究院提供專業諮詢。

該報告表示，公眾對淨零轉型的接受度將是決定淨零轉型政策能否成功的關鍵，尤其建立社會支持體系，用以支持、協助 與輔導受衝擊族群適應轉型至關重要。因此，「溫室氣體減量及管理法」修法草案中，政府已明列協助公正轉型為因應氣候變遷相關方案的基本原則。

同時，在擬定淨零路徑過程中，各工作圈也已啟動社會對話，該報告指出，2022年3月30日行政院政委龔明鑫率同環保署、經濟部、科技部、交通部及內政部正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，未來將擴大與社會群眾對話，凝聚轉型共識，落實公民參與並共同擘劃國家發展的大方向，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。

該報告指出，永續會已責請18個核心目標工作分組、專案小組及工作圈加強督導與落實目標，並須召開工作分組、專案小組會議就指標執行進度等進行檢討，考量各工作分組多於今年2至4月召開分組會議，永續會工作會議預計將於今年5月召開，會議重要結論後續亦將提報至永續會委員會議，並視需求彈性加開會議場次。