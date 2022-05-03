圓剛（2417）標案再傳捷報，除於桃園，以自動對焦網路攝影機PW310P隨插即用的高相容性、內建鏡頭蓋的隱私考量，讓產品與數位教育串連，以配合桃園的數位學習推動計畫外，也因應防疫新制，配合各地方縣市，努力為防疫不停學做足準備，圓剛指出，現已於台北、桃園、雲林、台南、高雄各縣市建置遠距設備，希望透過教室設備升級解決教育資源的落差，並協助數位學習的無痛轉型。

為強化各種情境的應用，自疫情以來，圓剛已設計研發了逾八款影音設備，圓剛指出，現在防疫政策變化大，單純應對遠距教學的影音設備已經不能滿足教育工作者及學校機構未來所規劃，著眼於此，圓剛搭配行政院推出的「生生用平板」規劃，配合教室「班班有視訊」的政策，讓教師能以優秀的視訊畫面，為學生提供完整的教學內容。

圓剛指出，針對教師高品質影音課程錄製的需求，圓剛新推出PW310P自動對焦網路攝影機，以其自動對焦的使用彈性清晰拍攝教材、美術勞作、試卷等實體物品，和輕便易攜的體型供教師做自由的安裝使用，再搭配上AS311電話揚聲器的環境音降噪，即使住在吵雜的環境也能提供乾淨的授課收音。

在教室進行數位化教學時，圓剛則提供PW313D雙鏡頭網路攝影機，為教學特別設計的多角度雙鏡頭設計，同時拍攝教學用的素材與老師的視訊畫面，輕鬆製作出豐富的雙鏡位教學內容，在教室更能以大螢幕投放實體教材，維持社交距離，為了配合線上以及實體教學，搭配AW315教學專用無線麥克風，同時提供教室音響和電腦收音，解決了混合式教學以往給人安裝困難的印象。

疫情爆發再度催化了教育數位化的進程，圓剛強調，除了解決現在急需的線上授課方案外，也將推出一系列影音產品，為數位化教學情境做好準備，希望讓教師、學生以及家長在度過疫情難關之餘，也能適應教育型態的變化。