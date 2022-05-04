貨櫃航運龍頭看景氣，提出四字訣，長榮海運（2603）董事長張衍義表示，今年表現「還可以啦」；陽明（2609）董事長鄭貞茂認為市場「還是不錯」。不過，景氣好、缺船員，是業界的共同課題。

台北市輪船商業同業工會今（4）日舉行會第十八屆第一次會員大會，海運公司董座、總座出席，共計選出27位理事及9位監事，其中鄭貞茂獲選為理事第一高票，張衍義獲選為監事第一高票，下周將推選常務理監事與理事長。

鄭貞茂表示，今年海運景氣還是不錯，大陸防疫封控是短期現象，對產業影響應該就在第二季，美西塞港問題也開始緩解，船舶運力可望增加。

不過，缺船員是業界普遍問題，除了受到疫情影響、船隊擴充，導致船員需求增加，全球離岸風力發電也挖走不少海員。

因此陽明今年將積極招募海員，今年還有四艘1.1萬TEU新船即將加入，海員需求大，將攜手海事學校培育海運人才。