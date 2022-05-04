就在美Fed積極對抗通膨之際，由於俄烏戰事與大陸防疫封控等因素，從供需面實際影響了物價，這讓美Fed貨幣緊縮的效果容易被打折扣，進而讓通膨維持高檔；後續存在著停滯性通膨的潛在風險，這就是這次美股相對弱勢的原因，效果有限的升息不一定能讓通膨下降，反而可能影響經濟。

與其關心美Fed升息對於通膨的壓抑效果，不如關心俄烏戰事進展及大陸復工進度，供需面的扭轉才是本波通膨能否進一步降溫的關鍵所在。而在通膨降溫之前，美Fed升息態度不會鬆動，全球股市仍會面臨被抽掉資金動能的考驗，台股也有一定程度的挑戰。

當前台股關鍵在於5月上旬美Fed升息之後，利多加持的股票能否出現同向上漲。對於操作而言，利多上漲屬於正常現象，兩者之間是同向關係，後續利多的可能性包括4月營收、第1季財報等。如MOSFET的富鼎，第1季EPS達3.53元，股價就在消息公布後隔日攻上漲停；當然若進一步來看，富鼎的股價在上漲前，先由119元跌到87.6元，進行了一段修正，讓股價位階處在相對較低的基期，這也是利多能刺激股價的原因。在此，值得觀察的是「利空不跌」，即營收不好、財報平平，股價卻還能上漲的現象，這當中有一部份與大陸防控封城有關。

之前提過多次「股市不怕利空，只怕『不確定』」。在現今的眾多變數中，上海逐漸復工復產成為一個較為明確的方向。目前隨著上海疫情趨緩，部份重要產業(如汽車、半導體等)加速復工，市場預估4月營收將是谷底，5月起營運將逐步恢復正常，後續遞延訂單會陸續出貨，對於業績的影響將是短期效應，故追蹤的特斯拉供應鏈，如華孚、同致、貿聯-KY、鴻碩等股價正緩步墊高；若細看前述股票的股價，存在一個共同特徵就是右腳比左腳高，即這一波大盤跌破今年3月分低點，但是相關股票並未跌破今年3月分低點，這種就是有潛在買盤逢低在承接。

至於隨著上海復工復產，市場開始預期五一長假後所釋出的貨量將拉動運價，先前提過的航空股長榮航、華航，貨櫃股長榮、萬海、陽明近日緩步墊高，可持續留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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