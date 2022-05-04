視訊轉換解決方案的晶片開發商安格(6684)第一季營收、獲利同創新高，展望第二季，陸封城導致電子供應鏈缺貨斷鏈，出貨將受影響。新品部分，安格新一代USB Type-C產品，可提供4K/60Hz影像轉換，將在本季出貨，也將扮演今年新一股重要新動能。

安格4月營收5015萬元，相較去年同期微幅衰退3.07%；累計前4月營收2.1億元，年增11.45%。此外，安格第一季合併營收新台幣1.60億元，年增加 16.95%，稅後淨利為3588.1萬元，EPS為1.47元，年增加 8.09%；營收、獲利皆創下同期新高。

安格表示，第一季營收、獲利較去年同期成長主要原因在於第一季有一次性IP收入專案入帳，加上USB Type-C產品市場需求仍旺所致，帶動公司第一季毛利率仍維持高檔。

根據IHS Markit報告數據顯示，至2023年全球可望有高達68億台裝置使用USB Type-C，這也使得相對應的轉換器晶片需求高漲，長期看來前景也相當樂觀。

展望第二季，安格表示，由於全球通膨導致消費性電子產品需求有雜音，加上上海封城導致電子供應鏈缺貨斷鏈，整體電子產業出貨均受到影響，第二季營收將明顯受到衝擊。同時，由於全球晶片短缺問題尚未完全解除，市場對各IC設計廠對於晶片的掌握度高低更加重視；但安格憑藉著與上下游供應鏈間有良好的互動關係，因此產能所受的影響幅度可望相對較小。

在面板解析度與畫質越來越被消費者重視的狀況下，畫質要好除了製作時的設備與技術是關鍵外，不同裝置間視訊轉換的設備也是攸關呈現品質的重點。安格所推出的新一代USB Type-C產品，可提供4K/60Hz影像轉換，且影像設備相容性高，目前客戶端已完成終端產品的設計與驗證，分別應用於純影像轉換器與多合一擴充外接設備市場；今年第二季可望陸續出貨，並為安格帶來另一波營運動能。