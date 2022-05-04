砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）第一季稅後淨利5,768萬元，年減13.9％，每股盈餘（EPS）為0.86元；隨出貨進度第二季明顯加快，全訊4月營收為新台幣7,085萬元，月增36％、年增4％。

全訊指出，政府標案相關國防產品出貨量第二季起逐步增加，以目前訂單排程和產品組合來看，全年保持穩健成長無虞，預估今年整體營收及獲利可望逐季成長。

全訊深耕國防軍工市場，已逐步獲得成效。由於公司國防相關訂單多以政府標案為主，採複數年技術標方式進行，公司國防用PA相關模組及次系統出貨量，過去3年均維持在2成以上的年增率，目前國內國防軍工產品訂單能見度已達2024年，為公司營運主要成長動能之一。

全訊第一季營收年減21％，惟單季毛利率仍維持在5成左右，第一季稅後淨利為5,768萬元，公司持續拓展多元化的銷售區域及產品應用市場，降低客戶集中風險，維持公司整體營運穩健成長動能。

全訊表示，除了國內政府國防相關標案外，公司亦積極發展海外市場及商用領域產品。在國外市場部分，公司今年對歐洲、美國及以色列等軍工設備客戶出貨量穩健成長；而在商用高頻產品的開發進度上，公司高頻毫米波相關PA產品，目前與客戶進行送樣測試，首波瞄準5G毫米波的小型基地台及低軌道衛星的地面接收站市場。

因應公司國防與衛星通訊產品訂單持續增加，全訊新廠設備將於今年上半年完成搬遷及測試，下半年開始加入生產行列，預估隨新廠產能陸續開出，公司整體營收獲利將有新一波的成長空間。