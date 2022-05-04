國防部全動署4月公布「全民國防手冊」範本，遭到外界批評，國防部的檢討報告今送達立院；報告指出，蒐整近期各界關切計97條意見，經歸納為9類、30項議題：

(一)停水停電類(經濟部)

戰時撥打水公司客服無法接聽、停水停電民眾無法主動回報、處置與戰時景況脫節等3項。

(二)民生品配售類(經濟部)

持戶口名簿至配售站購買窒礙、法規應滾動調整、避難地點直接發放物資、戰時配售站危險性、外籍人士購買配售品規範、戰時民眾直接配給等6項。

(三)防空避難類(內政部)

QR Code 連結繁瑣、戰時無網路難查詢、快速獲得避難與救援等3項。

(四)地方公職訓練類(內政部)。

辦理村里長教育訓練、戰備物資購置、囤儲規範、釐清地方政府配合事項等4項。

(五)通信傳播類(通傳會)

戰時能否使用手冊QR Code、政府盤點戰時通訊方式、關鍵詞輸入網路查詢、年老者查詢、假訊息應對、網路斷訊應處等6項。

(六)醫療急救類(衛福部)

增加戰傷急救醫療知識、身心障礙者疏散納入長照機構及志工非政府組織參與等2項。

(七)全民國防教育類(教育部)

媒合或培訓學校全民國防師資、提供民眾生存

基礎知識等2項。

(八)敵我識別類(內政部)

提供民眾敵我辨識資訊1項。

(九)心防認知類(教育部)

加強國人戰時心防字句、參考國外宣導不合作、強調絕不投降等3項。

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