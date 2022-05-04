在網通、車用需求帶動下，晶技（3042）4月營收上升至11.5億元、月增1.3％，符合預期，石英元件本業營收也一如預期超過去年同期水準，然而去年同期晶技房產收入高，4月營收因而年減27.7％。法人表示，就目前來看，晶技5、6月營收都有4月以上的水準，第二季營收有機會季增5～10％。

中國內需手機市場不振，連帶壓抑晶技營收向上的趨勢，不過網通需求已經好轉，車用則持續增加，帶動晶技4月營收比3月小幅上升，晶技在中國的廠區位於寧波與重慶，也沒有受到過去1個多月來上海、昆山封控的負面影響，不過晶技也表示，有些客戶因為在華東地區有工廠，而可能提前至4月拉貨，封控對5月營收有沒有影響，還需要觀察。

不過法人比較樂觀，法人認為，晶技5、6月營收都可望維持在4月水準，第二季營收將能比第一季成長5～10％，雖然今年上半年營收受到中國手機需求不振而成長性較低，然而，車用與網通仍是晶技今年獲利成長最重要的動能，加上車用與網通的毛利率比較高、新台幣兌美元貶值，法人因此同步上修晶技今年全年毛利率水準，有機會挑戰首度突破37％大關，至於營收占比高的手機應用，法人則預估，蘋果為了iPhone新機的備料需求，第三季拉貨力道則可望彌補陸系手機為主的需求缺口，並預期整體手機應用在第三季可望明顯重啟成長動能。