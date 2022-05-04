群電公佈2022年第一季財報，稅後淨利7.57億元，年增三成並創同期新高；毛利率16.6％、營益率8.7％、淨利率7.2％，與去年同期相比「三率三升」；每股盈餘1.93元，寫下最旺首季紀錄。

群電第一季營收為104.93億元、年增5.1％，毛利率為16.6％、年增0.1個百分點，營益率達8.7％、年增1個百分點，淨利率達7.2％、年增1.4個百分點，毛利達17.42億元、年增5.8％，營業淨利9.08億元、年增17.5％。稅後淨利為7.57億元，年增30.7％；EPS為1.93元，年增29.5％。群光表示，首季營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益淨利率、淨利率及ROE等9項重要財務指標均創下同期歷史新高。

群電表示，受惠於商用、電競筆電、伺服器和通訊電源產品強勁需求，第一季營收優於預期，電競筆電及伺服器電源的表現最為優異，營收年成長率均達5成以上，雖然受到大環境的諸多挑戰，但是公司自2020年第4季以來，營收已經連6季創下同期新高。

展望第二季，群電指出，目前商用筆電、電競筆電電源需求還是穩健，伺服器及通訊電源訂單也不錯，目前看來逐季往上，但第二季最大的考驗實為中國的疫情及華東地區的封城、封控，4月蘇州廠區已密切配合當地政府防疫，實施自主閉環管理、暫停召募，廠區生產、進料、出貨一切正常，只不過部分供應商和客戶停工，難免衝擊4月營收，幸而除了蘇州廠，群光電能在東莞、重慶、泰國都有生產基地，目前已配合客戶調整出貨地點，五月份出貨狀況正持續改善。

群電表示，今年大環境的不確定性持續上升，將在各個層面考驗著公司的韌性，也深信公司的體質、彈性與多元化的成長動能，能幫助公司繳出優於業界的好成績，今年獲利將再拚雙位數成長。