歐股周二早市小幅走高。一系列樂觀企業財報，以及政府公債殖利率因利率上升預期而彈高，推升銀行股上漲，皆提振了大盤表現。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤升2.11點或0.48%，為445.94點。銀行股上升1.4%，為表現最好的板塊。

在美10年期公債殖利率上升到3%，為自2018年12月以來首次達該水準，讓美股結束震盪拉鋸，在周一收漲。

美聯準會將在本周開會，預計官員們屆時將宣佈升息50個基點。德國國債殖利率也創下新高。

德國物流公司德國郵政上升1.3%，該公司公佈第一季營收和營業利益上升，並確認2022~2024年的財測目標。

法國巴黎銀行上漲2.4%；該行公佈，得益於交易活動的大幅成長，上季淨利增長19.2%，並維持了2025年財測目標。

挪威鋁業公司海德魯(Norsk Hydro)下跌3.9%；儘管該公司季度獲利創紀錄並超過預期，但股價仍追蹤了金屬價格下跌的走勢。

倫敦股市在周一放假，現在正追上全球市場行情。能源集團BP公佈淨利飆升至逾10年以來最高水準，並進一步加強了股票回購計畫，BP股價上漲1.6%。

在周一短暫的閃電暴跌之後，歐洲股市現在回穩。花旗集團證實，該次暴跌是由該行的一次賣單交易造成的。