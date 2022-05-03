歐股周一收在下跌，盤中一度出現短暫暴跌；同時悲慘的中國工廠數據，引發市場對經濟放緩的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌6.56點或1.46%，為443.83點，結束此前連三漲的勢頭。股市交易量因英國的假期而減少。

指數一度大跌3%。瑞典股市暴跌8%。一些券商揣測表示，這一次閃電式暴跌是「錯誤的交易」造成。

衡量歐元區股市波動性的指標也出現突然的飆升，升至今年3月中旬以來的最高點，達到35.99點。而斯德哥爾摩股市指數隨後收復了跌幅，收盤下挫1.6%。

周末公佈的數據顯示，中國四月的工廠數據萎縮幅高於預期；大規模的新冠封鎖，導致工廠生產中斷，供應鏈受干擾。

與中國相關深的板塊例如汽車股、奢侈品股、晶片製造股和工業股下挫，拖累了大盤指數。

德國商業銀行分析師表示，儘管可以預期中國政府在未來幾個月將祭出進一步的支援措施，但是新冠疫情的封鎖，對經濟活動施加了下行的趨向，經濟成長前景看起來受到了挑戰。

美國聯準會訂於本周開會，交易員們押注美聯準會將加息50個基點，以遏制快速上升的通膨。

德國兩名資深的部長支持歐盟立即禁止俄羅斯石油，他們表示，德國可以經受住石油短缺和物價飆升的考驗。

企業派息的不佳表現，讓汽車製造商賓士、醫療公司拜耳(Bayer)、汽車零件供應商大陸集團(Continental)和化工公司巴斯夫(BASF)股票失去吸引力。

丹麥風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)在下調全年獲利前景後，股價下挫7.9%。

德國房地產公司Adler集團暴跌29%，報5.12歐元；在鉅額損失之下，以及KPMG會計事務所拒絕對Adler的財報發表意見之後，Adler表示，公司董事會所有成員都提出了辭呈，且立即生效。