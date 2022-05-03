德國退役球王貝克（Boris Becker）因為隱匿財產遭英國法庭判刑入獄，他有名的私生女安娜（Anna Ermakova）出面聲援父親，她告訴德國報紙Bild說：「我對於父親被判刑2年半感到震驚，我會支持他並且盡速去探望他，希望能幫助他撐過這段時間。」

今年22歲的安娜是模特兒，擁有繼承自父親的白膚大眼，然而她皮膚黝黑的生母其實有非裔血統。根據奈及利亞新聞ABTC.ng報導，安娜的生母艾瑪柯娃（Angela Ermakova）是俄羅斯與奈及利亞的混血兒，艾瑪柯娃在俄國的童年並不美好，當地人歧視她的黑皮膚，還在求學時遭到喝醉的同學性侵。

艾瑪柯娃試圖改變人生，她努力學習英語，成功進入外商公司擔任翻譯，存夠錢之後前往英國發展。1999年她做出一個影響人生的重大決定：在倫敦的知名日式餐廳勾引貝克。當時在溫布頓落敗的貝克借酒澆愁，在樓梯間與艾瑪柯娃發生關係。艾瑪柯娃懷孕之後貝克試圖賴帳，但是DNA鑑定迫使他低頭，為此支付200萬英鎊扶養費。艾瑪柯娃曾說她希望自己孩子的父親是冠軍而不是一個清潔工。

雖然貝克不算個好父親，安娜仍盡力幫助他，寫信向法官求情，當然是沒有作用，貝克的87歲老母親寫信求情「我兒子是個好人」也遭法官駁回，一些德國媒體砲轟英國法官的冷酷。至少貝克坐牢時知道外面還有很多人關心他，包括他的得意門生喬柯維奇（Novak Djokovic）也為之心碎。英國名將莫瑞（Andy Murray）雖然也同情貝克，但他表示犯法者就應接受懲罰，不管是多麼偉大的明星都不該享有特權。

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