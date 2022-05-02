西班牙托摩為自己的好表現慶祝。（美聯社）

ATP、WTA共站的馬德里大師賽，前半段賽程就有兩位前世界球后提前出局，日本大坂直美、西班牙穆古如莎兩位球星，都在女單32強戰出局。

大坂直美在與西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）的比賽中雖然發出過6記「愛司球」，卻也5個發球局不保，最終3比6、1比6敗下陣來。

左大腿做了厚厚的包紮防護的大坂賽後表示，自己的行動因為左腿疼痛受限，「甚至賽後我的阿基里斯也感覺怪怪的，我也沒辦法像前一天一樣能隨心所欲地擊球，我應該在面對這些考驗時更聰明地去處理。我沒辦法打出想要的方式，就像自己被擋住了，我甚至不知道對阿基里斯腱做了什麼才會不舒服，接下來要再去檢查，看看狀況如何，我和我的團隊會一起往前進的。」

托摩連續兩戰擊退實力強勁的好手，64強賽她解決去年法網女單亞軍帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），32強賽再挫前大滿貫冠軍大坂直美，下一輪要對上淘汰掉第4種子莎卡芮的俄羅斯選手卡薩金娜（Daria Kasatkina）。

穆古如莎3比6、0比6飲恨烏克蘭選手加琳妮娜（Anhelina Kalinina），跟大坂直美一樣，穆古如莎也是有點傷勢，但她強調這不是輸球理由，她說：「加琳妮娜對我來說是較陌生的對手，她的打法讓我感到意外。」