西班牙職業男網名將納達爾今年開季打下開季20連勝紀錄，也在澳洲網球公開賽拿到生涯第21座四大賽冠軍，不過在3月印地安泉大師賽決賽感到胸口不適，賽後赴醫檢查發現肋骨疲勞性骨折，因此休息了大約4周，台北18日深夜透過Instagram發了一張練球的照片，透露可以再度踏上球場，有一種恍如隔世的錯覺。

納達爾2022賽季以20連勝開始，在印地安泉大師賽決賽落敗前，他在墨爾本網球賽、澳網及阿卡普科公開賽3戰賽事奪冠，不過也在印地安泉賽事出現傷勢，當時他表示一直覺得胸口不舒服、連呼吸都會痛，後來發現肋骨疲勞性骨折，宣告休息4到6周才能回到賽場。

經過休息後，納達爾狀況還不錯，透過社群網站和球迷分享近況，由於目前職網賽季已經進入紅土賽季，他也放上在熟悉的紅土場地練球的照片，寫道：「今天是我休息4個禮拜沒碰網球後第一次踏上球場，是我近日第一次輕度訓練，再度站上球場，感覺很興奮，也有種恍如隔世的錯覺。」

納達爾預計最快下個月馬德里大師賽回到賽場，他曾8度打進這項賽事決賽、5度帶走冠軍，接著再放眼5月底登場的法國網球公開賽。