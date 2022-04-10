德國前男網球王貝克（Boris Becker）因為非法轉移財產被倫敦的南華克皇室法院判決有罪，《美聯社》報導他有4宗案件被定罪，包括轉移財產、隱瞞債務、兩件未揭露不動產資訊，同時還有20件獲判無罪。貝克目前交保等候本月底法官裁決，面臨最高7年徒刑，

貝克2017年宣告破產，他的財產轉移受到限制，該年的5月至10月之間被起訴24次非法行為。其中有罪的是隱匿42.7萬歐元（新台幣1342萬）轉到前妻和妻子的帳戶，未揭露自己在德國的1間不動產，隱匿他向銀行貸來的款項82.5萬歐元（新台幣2594萬）和一些持有的股票。貝克也試圖隱匿他的一些網球獎盃（大部分是複製品），包括溫布頓單打冠軍盃，這部分最後獲判無罪。

美媒估計貝克網球生涯賺進6300萬美元代言費與獎金，全盛時期的淨資產達到5000萬美元（14.4億台幣）。但是離婚、私生子、購置豪宅都花了他不少錢，同時到處做生意都獲利有限，終致債台高築。

媒體的大肆報導也讓貝克的困境雪上加霜，最後還得失去自由，他今年54歲。他告訴《美聯社》說：「當你破產了又一天到晚被媒體寫成頭條，這是很難賺錢的。」近年大家都知道貝克的財務危機，他辛苦建立的名號已經很難經營下去了。