德國新總理蕭茲與日本首相岸田文雄會晤，本次會議兩國領導人討論議題包括援助烏克蘭立場、G7合作、供應鏈、能源、中國擴張等議題，德國日本也將建立起政府間磋商機制，讓兩國部長直接面對面交流。

為落實新印太政策，德國新總理蕭茲改變德國外交傳統，捨中國先訪日本，代表梅克爾舊時代結束，新時代宣告來臨，德國要從傳統以中國為中心的亞洲政策調整為印太政策為中心。

2020年德國政府發布《印度太平洋政策指南》，將印太區定義為印度洋與太平洋的邊界，是戰略競爭與全球價值鏈，是21世紀國際秩序形成的關鍵。過去德國以中國為重心的亞太政策轉向印太政策，原因不外乎是為了因應中國的挑戰，此外也要在印太地區尋找其他新的投資機會，推動自身的經濟發展。

德國傳統上與日本保持著密切的友好關係，兩國關係的一個特點是政治對話，首先是在國際組織框架內，透過對話機制，不僅可以解決雙邊關係中的當前問題，而且可以就迫切的國際問題協調立場，今年蕭茲訪問日本，兩國都希望將關係提升到新的層次，也打算創設兩國政府定期協商平台，預計2023年舉行首場協商會議。

應對共同的威脅，日本特別關注中國在周邊海域的強勢行動，不斷強化軍事實力試圖改變現狀、試圖破壞國際秩序等挑戰。2021年3月德國國防部報告指出，「中國發展軍力，將會先在南海與台灣問題上。中國發展軍事力量的目的是為了保護自己經濟利益，還要打造符合中國利益的國際秩序」。梅克爾去年在歐洲理事會演講特別提到，南海、台灣，可能演變成軍事衝突。雖然梅克爾給外人親中印象，但在卸任之前已調整其亞太政策轉向了印太政策，原因不外乎是為了因應中國的挑戰。

德國印太政策安全合作採取多邊與雙邊同步進行的策略。多邊的框架方面，德國加入英國、法國、日本、澳洲行列，擴大印太地區的軍事影響力。雙邊合作方面，特別重視與日本的合作，2021年兩國軍事合作成果，包括簽署《情報保護協定》共享相關情報，進行裝備品出口與聯合訓練，舉行首次「國防外交2+2會議」，德國護衛艦與日本舉行聯合軍演等，兩國試圖逐步建構出如何因應共同威脅之能力。

自從日本與澳洲簽署了《互惠准入協定》（RAA）之後，日本英國簽署RAA也在洽談之中，法國對此也有意願，德國會不會跟上英國、澳洲的腳步，將RAA也納入協商談判清單之中？同樣值得關注，如果達成共識，則有利於提高兩軍應對能力，兩國合作延伸至多邊的合作框架，強化各自的印太戰略實力。（作者為台灣國際戰略學會副研究員）