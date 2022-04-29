德國向來是反對歐盟禁止輸入俄羅斯石油及天然氣的主要國家之一，但華爾街日報引述德國官員披露，德國已準備好不再採購俄國石油，替歐盟禁止進口俄國原油的決定鋪路。

禁止俄國石油的決定需要歐盟所有27個成員國同意。根據報導，兩名官員透露，德國駐歐盟機構代表昨天不再反對全面禁止俄國石油，前提是德國要有足夠時間來確保其他替代能源供應。

外交人士和官員們說，德國立場一轉變，歐盟國家就更有可能同意逐步禁止進口俄國石油，或許最快下週就做出決定；至於歐盟最快何時能停止採購俄國石油，以及是否採取價格上限或關稅等手段，還有待協商。美國則力勸歐洲盟國避免實施可能導致油價長期上漲的措施。

有關歐洲國家禁止俄國石油的爭論，近日出現決定性的變化，因德國和一些國家採取實際行動，找到其他能取代俄羅斯的供應來源。但外交人士說，部分歐盟成員國對禁止俄國石油所產生的經濟衝擊仍持戒慎態度，例如匈牙利、義大利、奧地利和希臘。

官員昨天說，德國已與波蘭達成協議，將可透過波蘭的格但斯克（Gdansk）港口從全球其他供應商進口石油，繼而改變了對俄國石油的想法。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在社群媒體發布影片說，德國的石油消耗量目前約有12%仰賴俄國進口，比俄國發動烏克蘭戰爭前的35%來得少；他還說萬一俄羅斯石油公司（Rosneft）停止輸送石油，德國也已有準備，這種情況不會對德國經濟構成災難。

俄國本週停止輸送天然氣給歐盟成員國波蘭和保加利亞，以報復兩國不願以俄國貨幣盧布付款，於是歐盟國家急著協助波蘭和保加利亞填補天然氣的缺口。俄國要求歐盟買家把貨款匯入特殊的銀行帳戶，以便將歐元和美元存款兌換成盧布。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）估計，歐盟每天都要向俄國國營企業支付約10億歐元（約新台幣310億元）的能源費。批評人士說，這些錢最終都流向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政權和烏克蘭戰爭。

俄國最大天然氣業者「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）今天表示，由於天然氣和石油價格上漲，公司2021年獲利甚豐。

官員和外交人員說，歐盟成員國高階官員昨天討論長期石油制裁措施，歐盟執行委員會未來幾天也將與成員國進一步研議，可能最快下週提出計畫。

華爾街日報提到，制定下一波制裁計畫的歐盟官員必須考慮到，部分歐洲煉油廠需要時間來適應處理非俄羅斯的原油；他們也承認，對於像匈牙利這樣原本從管線接收俄國石油的內陸國家來說，要適應俄國石油禁令會很麻煩。

此外，德國雖然支持逐步減少採購俄國石油，但也質疑價格上限、關稅以及把俄國石油貨款存入託管帳戶等措施是否有效。

德國官員懷疑若歐盟單方面削價，蒲亭是否還會繼續供油？他們也警告，與其接受歐盟削價，俄羅斯大可把石油賣給印度、中國等其他客戶。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110429