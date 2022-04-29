俄羅斯天然氣工業公司今天表示，今年計畫的天然氣產量幾乎與去年相同，還說波蘭遭斷供後高喊不再買俄國天然氣，卻改成透過德國繼續買。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）董事會副主席馬可洛夫（Vitaly Markelov）接受自家公司刊物訪問時透露，今年獲准的天然氣產量是4944億立方公尺；但實際數量可能會根據市場需要在年內做修訂。

俄羅斯天然氣工業公司去年4月所訂2021年的計畫產量是4969億立方公尺，最後實際的產量高達5148億立方公尺。

據俄羅斯天然氣工業公司的營運摘要，今年頭3個半月的天然氣產量1559億立方公尺，減少1.3%。

俄羅斯27日以未按俄國規定以盧布付費為由，中斷供應天然氣給保加利亞和波蘭，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）聲援兩成員國，還說歐洲仰賴俄羅斯化石燃料時代即將結束。

俄羅斯天然氣工業公司發言人柯普里亞諾夫（Sergei Kupriyanov）表示，波蘭這週拒絕依新規定以盧布支付所購俄國天然氣，還片面宣布他們不再需要俄國天然氣、不會再買，但波方說法與實情不符。

柯普里亞諾夫說：「在遭斷供後，波蘭仍在買俄國天然氣，只是改透過德國。他們利用亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管從德國反向把天然氣輸送回波蘭，每天反向輸送約3000萬立方公尺，這個量與波蘭先前與我們簽約的訂購量幾乎完全相同。」

俄國2月24日入侵烏克蘭後遭西方制裁，總統蒲亭3月底簽署命令，規定4月1日起外國向俄國購買天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止。

俄羅斯天然氣工業公司當時提出權宜作法－要買家向他們所屬的俄羅斯天然氣工業銀行開戶，將美元或歐元存入後兌換成盧布付款，如此便不違歐盟禁令，保留歐洲國家繼續向俄國購買天然氣的巧門。

儘管歐盟堅持不會按俄方要求的方式付款，匈牙利已和俄羅斯天然氣公司達成解套協議，即在俄羅斯天然氣工業銀行開一個歐元計價帳戶，由銀行方面自行將帳內的付款兌換成盧布。

奧地利石油天然氣集團（OMV）據傳也準備在瑞士的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設盧布帳戶。

接近俄羅斯天然氣工業公司的知情人士透露，已有4個歐洲買家用盧布支付向俄國購買天然氣，開俄國帳戶的歐洲企業已達10家。