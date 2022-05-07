韓國55歲影后姜受延，日前頭痛劇烈，被送往醫院急救，送醫後呈現昏迷狀態的她，靠著人工呼吸器維生，沒想到在鬼門關前與死神拔河2天後，不幸病逝醫院，享年55歲。

韓國55歲影后姜受延5日下午腦血管破裂倒在家中，被家人發現緊急送往醫院，救護車到時已經心臟驟停，她所屬經紀公司Aplanet娛樂昨（6日）才發出官方聲明，證實她因為腦出血仍在治療中，目前還在觀望是否決定接受手術，也希望外界能為她集氣，今（7日）下午就傳出她過世的消息。

據韓媒報導，姜受延家人表示，姜受延近1個月來頭部和腳部常有疼痛感，釜山影展主席金東虎也透露，姜受延最近健康狀態不是很好，經常要到醫院，不過上個月2人一起吃飯時，氣色看起來還不錯。姜受延的友人昨向媒體透露，她目前是靠人工呼吸器呼吸，還在加護病房救治，據醫生診斷，狀況不太樂觀。沒想到與死神拔河才2天，便傳來噩耗，靈堂設置在首爾三星醫院，喪禮將於本月11日舉行。

姜受延4歲就以童星身份出道，曾憑藉林權澤執導電影《種女》、《波羅揭諦》分別在威尼斯影展和莫斯科影展等國際電影節摘得影后桂冠，目前已經55歲的她，仍活躍於娛樂圈中，2021年還宣布接下《屍速列車》導演延尚昊執導Netflix科幻電影《靜_E》。