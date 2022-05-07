有些人說話太直接，有時會在無意間傷害到他人，星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、天蠍座、白羊座的人給人毒舌的印象，但其實他們本性善良，熱愛幫助弱小，只是說話總是不經修飾，所以容易引起誤會，只要和他們深交，就會發現他們是真正的好人。

▍1.處女座

處女座的人本性很善良，只是嘴巴比較壞，他們自我要求高，同時也會用同樣的標準來要求身邊親近的人，因為力求事事完美，他們總是非常挑剔，有看不順眼的地方，就會直話直說，指出對方的錯誤，有些人會覺得他們很毒舌，但是只要和他們深交，就會知道他們非常熱心，樂於助人，只是管不住嘴而已。

▍2.天蠍座

天蠍座防備心很重，對陌生人態度冷淡，不過只要被他們認定為朋友，就能看到他們熱心、講義氣的一面，他們愛恨分明，雖然比較有心機，說話又口不擇言，嘴巴很壞，但是他們對朋友很好，只要對方遇到困難，一定會第一個跳出來伸出援手，就算需要犧牲時間、付出許多心力，他們也在所不惜，盡力幫朋友度過難關。天蠍座看似兇狠，其實很善良，是典型的刀子嘴豆腐心。

▍3.白羊座

白羊座總是直來直往，性格單純，所有情緒都表現在臉上，想到什麼就說什麼，言詞往往不經修飾，有時會因為太過直白而傷害到他人，所以有些人覺得他們說話很難聽，不好相處。其實只要和白羊座深交，就會發現他們一直用真心對待身邊的人，而且喜歡幫助弱小，看待事情的角度很樂觀，帶給大家滿滿的正能量，雖然說話口不擇言，但出發點往往都是單純美好的。