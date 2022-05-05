有些人無論身處何處，總是表裡如一，但有些人會視環境改變個性，宛如雙面人。《搜狐網》近日分享3個在家與外出時，會表現出兩種不同個性的星座，他們面對家人溫柔和藹，不過在他人面前，就會展現出霸道又強勢的一面。

1.摩羯座

摩羯座非常孝順，平常在家謙虛有禮，對待家中的長輩和藹可親，基本上也不會忤逆父母，認為爸媽含辛茹苦將自己帶大，他們就不應該頂撞對方，不過在外時他們可就不是乖乖牌，由於擔心自己會被人看不起，因此他們會展現出自己強勢又霸道的一面，再者，摩羯座本身也很有實力，屬於在家聽話、在外認真的類型。

2.巨蟹座

巨蟹座個性溫柔體貼，更是出了名的顧家，他們對家非常依戀，將家人放在第一位，無論做什麼事都會想到家人，在家中保持乖巧的形象，甚至喜歡與父母撒嬌，在家裡就像是個開心果，但巨蟹座在外就像換了一個人似的，他們會表現得高冷又神秘，也是他們的保護色，讓人覺得他們個性冷靜、沉著，宛如雙面人。

3.雙子座

雙子座是不折不扣的雙面人，他們有時古靈精怪，但有時又表現出憂鬱沉穩，而他們面對父母時，很少會忤逆對方，甚至會經常幫忙家中的長輩，不過他們其實只是隱藏內在霸道的個性，在外就會露出強勢的一面，而且在工作上非常獨立又努力，希望能在社會上有立足之地，主要就是不希望被人看不起。