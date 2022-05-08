加州洛杉磯郡校園確診數上升。

美國加州3月中才解除校園強制口罩令，如今洛杉磯郡的學生確診數暴衝4倍，地方政府重新鼓勵校園大型活動戴口罩，緬因州甚至有學校因為確診數太多直接停課，地方校園工會主管不禁感嘆，原來還沒走出新冠疫情。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，加州於3月12日起解除校園強制口罩令，不過人口最多的洛杉磯郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）4日表示，3月27日至4月24日間，當地小學、中學、高中的學生染疫人數暴增4倍，目前學生及師長的確診人數幾乎和2月中一樣多。

礙於疫情再起，洛杉磯郡衛生局開始鼓勵學校在大型活動上強制學生戴口罩，在活動開始及活動結束後檢測學生症狀，以及改善室內及交通工具通風。

費瑞說確診數再攀升主要和復活節、春假、校外教學及學校舞會有關，她說接下來學期即將進入尾聲，預期各式期末活動將會導致確診人數再度上升。

除了加州，緬因州上周也有8所學校爆發確診潮，截至5日，緬因州校園一共有逾1000名師生確診。其中拉姆福德小學（Rumford Elementary）有29名學生及16名教職員工確診而停課3天，校長芭爾塔什（Jill Bartash）說這是至今學校最大一波確診潮。

另外一間布魯克林學校（Brooklin School），因為全校高達30%師生出現症狀或必須遵守新冠規定，幼稚園生至8年級生暫時改為遠距上課，學校工會臨時主管赫維特（Mark Hurvitt）表示，原本以為已經差不多走出新冠疫情了，「但顯然並沒有」，他這才意識到這才是真正的麻煩。