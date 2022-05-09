長榮鋼(2211)周一召開線上法說會，第一季獲利3.43億元，季增20.14%、年增33.33%，基本每股盈餘0.82元，較去年同期0.65元、去年第四季0.68元雙雙成長。目前產能沒有擴充計畫，針對原物料持續波動上漲，除持續做好供應商管理，同步推動與客戶採鋼材價格浮動機制，對於戰爭、疫情、打炒房等影響大多正向看待，鋼構目前預估還有一到兩年的榮景。

長榮鋼第一季營業收入33.91億元，季減25.07%、年增11.25%，營業毛利6.51億元，季增7.63%、年增15.25%，營業利益5.13億元，季增22.03%、年增24.61%，稅前淨利5.22億元，季增19.04%、年增26.16%，本期淨利4.18億元，季增16.56%、年增22.63%，歸屬於母公司業主淨利3.43億元，季增20.14%、年增33.33%，基本每股盈餘0.82元，高於往年同期，較去年同期0.65元、去年第四季0.68元雙雙成長。

長榮鋼本業業務分為鋼構跟貨櫃(整修跟清洗)，疫情下缺櫃議題卻沒有對公司業務有顯著助益，而且規模也較小。鋼構方面，公司兩廠產能落在1.3-1.4萬噸之間。去年鋼構吊裝量創下歷史新高，長榮鋼在手訂單(截至2022年3月止)16萬2238噸，廠房占31%、大樓占69%；新接訂單(2021年1月至2022年3月止)17萬6390噸，廠房占31%、大樓占69%。

長榮鋼提到，鋼構產業發展，2022年新建商辦與住宅大樓及傳產、物流、高科技廠房推案穩定增加，鋼構業景氣平穩成長。總經理劉邦恩提到，台灣國內鋼構仍供不應求的狀況，最近如雙子星大樓、高雄亞洲新灣區、各地科技廠擴建計畫大案子仍不少，目前預估還有一到兩年的榮景。而受烏俄戰爭影響，原物料持續波動上漲，除持續做好供應商管理，同步推動與客戶採鋼材價格浮動機制。公司也積極爭取大型商業開發案、高科技廠房、住宅及商辦大樓鋼構。針對打炒房、全球經濟狀況等中長期影響，公司也會持續因應。

細談烏俄戰爭、大陸封控清零政策、政府打房政策，董事長林耿立表示，戰爭使烏克蘭煉鋼廠受損，加上俄國受國際經濟制裁，以及大陸疫情，鋼鐵盤價上升，影響材料的波動風險，但對國內鋼構影響其實不大，鋼材價格也採浮動機制，把影響降到最低，不過對於全球經濟、供應鏈等，關注大陸、美國基礎建設，仍須持續觀察。而因為大陸疫情是否再度影響科技等大廠回流台灣，藉而推升鋼材的基建需求，仍待觀察中，而環保事業與國際影響不深，衝擊也不大，在國內疫情大爆發，環保事業的處理垃圾量不減反增，水美公司處理醫療感染性廢棄物，對於疫情影響反而受惠。至於台灣政府打炒房，公司認為短期或許有降溫局勢，但影響多為中小型營建，鋼構是營建的一環，在都更、基建等鋼性需求下，對公司影響較小，後市看法也仍正面。