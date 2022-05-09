根據中央氣象局公布資訊，今日下午2點23分台灣東部海域發生規模6.1地震，地震深度27.5公里，北部縣市感受到明顯劇烈晃動，桃園捷運公司行控中心立即啟動地震因應標準作業程序，當下指示所有行駛中的列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里以執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷表示，預計下午15時13分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計此次地震共影響16列車，影響約574名旅客。