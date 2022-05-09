地牛翻身 桃捷班距調整影響16列車574名旅客 15:232022/05/09 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地牛翻身桃園捷運公司啟動地震因應標準作業程序，預計下午3點13分完成巡軌作業。(桃捷公司提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局公布資訊，今日下午2點23分台灣東部海域發生規模6.1地震，地震深度27.5公里，北部縣市感受到明顯劇烈晃動，桃園捷運公司行控中心立即啟動地震因應標準作業程序，當下指示所有行駛中的列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里以執行慢速巡檢軌道作業。 桃捷表示，預計下午15時13分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計此次地震共影響16列車，影響約574名旅客。 嘉縣壽島南移 淤沙回流影響航行 跌跌不休 面板廠恐現單月虧損 #地震 #影響 #列車 #巡軌 #班距 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長群樂樂開工說明 住戶安心 04:102022/05/09 產業．科技 台亞脫離LED 加入半導體族群 04:102022/05/09 產業．科技 台亞普安光麗-KY 調整產業別 04:102022/05/09 投資理財 《電腦設備》綠金帶勁 達方Q2看增 07:482022/05/09 財經 不甩經濟衰退疑慮！首季財報「做靠山」 EPS創高股逆勢揚 13:222022/05/09 財經 利率牽一髮動全身 專家：升息並非調控房價萬靈丹 11:492022/05/09 房市新訊 交通部：若大量居隔影響大眾運輸運作 可啟動備援或召回人力 10:342022/05/09 財經 社評／中美關係轉圜 台灣要謹慎 04:102022/05/09 焦點新聞 6.1強震全台有感 中捷停月台2分鐘 議會大樓狂晃 15:012022/05/09 生活 入學擠破頭 竹市4校總量管制 04:102022/05/09 地方新聞 國高中生確診採九宮格匡列 家長喊離譜1500名學生連署反對 12:432022/05/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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