【LIVE直播】芮氏規模6.1強震狂搖兩分鐘 氣象局最新說明

台灣東部海域發生6.1級有感地震，全台各縣市都感受到震度，正在開大會的台中市議會大樓也出現搖晃感，而因應地震，台中捷運綠線全線列車在月台原地駐留2分鐘後，先以時速40公里進行巡軌，確認安全後即恢復正常運轉。

中捷公司指出，今天下午2點23分發生有感地震，台中市震度為2級，中捷行控中心在地震後即先確認綠線沿線號誌系統無異常告警，且電力系統無跳脫情況，並要求所有行駛中的列車先在月台駐留2分鐘，之後再以臨時速限40公里巡軌，同時檢視各站體有無損害情況，到2點37分確定安全沒問題，即恢復正常運轉。