號稱是「天下第一署」的台北地檢署大門前3日晚間發生砍人事件，警方已逮捕2人，北檢4日表示，將從嚴從速偵辦，以維法紀，絕不容許挑釁公權力之暴力行為。

警方指出，5月3日北檢門口出現2波衝突，晚間10時，發生人群追逐、鬥毆情事，更傳出有人持刀砍人，中正一分局接獲報案，火速趕往現場，發現犯嫌已駕車逃逸，現場一名被害林姓男子身受刀傷，無生命危險。

中正一分局立即組成專案小組，報請北檢指揮偵辦，徹夜埋伏、追查拘提嫌犯，迅速於6小時內查獲2名持刀砍人主嫌，並鎖定其餘涉案7名犯嫌身分，將依法究辦。

警方發現，本案起因於吳女與許男投資糾紛，進而在北檢開庭後發生鬥毆、砍人情事，已獲檢察官核發拘票，將全數查緝到案。

北檢表示，對於3日深夜在北檢大門外，公然發生暴力犯罪行為，北檢事發後立即分案，並指揮中正一分局組成專案小組從嚴從速偵辦，以維法紀，絕不容許挑釁公權力之暴力行為。