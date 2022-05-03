中國新聞網3日報導，湖南省長沙市公安局3日發布警情通報稱，在望城區「4.29」居民自建房倒塌事故中，繼房主吳X勇等9人，又有吳X生、淩X興參與該自建房違規改造，涉嫌重大責任事故罪，被刑事拘留。3 日凌晨 4 時許獲救的第 9 名被困女子說：「 自己一直在敲管子，敲了兩天兩夜。」 救援人員安撫她「 我們一直沒放棄過，一直在找」。

通報稱，望城區「4.29」居民自建房倒塌事故發生後，長沙公安機關持續推進專案偵辦。經查，吳X生(望城區人)、淩X興(嶽陽人)參與該自建房違規改造，涉嫌重大責任事故罪。3日公安機關依法對上述2人予以刑事拘留。目前，案件正在進一步辦理中。

《中國青年報》報導，據長沙市公安局此前通報，事故發生後，公安機關成立了專案組對該起事故立案偵查。經查，房主吳X勇和設計施工負責人龍X愷、任X生、薛X棕等4人，在該起自建房倒塌事故中，涉嫌重大責任事故罪；湖南湘大工程檢測有限公司進行房屋安全鑒定後，出具虛假房屋安全鑒定報告，公司法人代表譚X及技術人員甯X、湯X、劉X、龔X等5人，涉嫌提供虛假證明檔罪，上述9人已被刑事拘留。

湖南長沙4 月 29 日一居民自建房發生倒塌事故。5 月 3 日凌晨 4 時許，第 9 名被困人員被救出，是一名女性。

救援現場，被困者表示，「 自己一直在敲管子，敲了兩天兩夜。」 救援人員對其進行了安撫，「 我們一直沒放棄過，一直在找」。醫生進入救援現場後，對被困人員進行了檢查，隨後被困者被送往醫院救治。

2日22時許，救援現場叫停機械作業、人員走動等可能發出聲響的行為，為雷達生命探測儀、蛇眼探測儀等搜救工具創造「靜默」環境。救援隊伍從多個角度探測生命跡象，約50分鐘後明確「西側有情況」。在進一步對救援通道加固後，消防救援隊伍進場搜救。

3日凌晨4時10分許，醫務人員進入搜救現場評估獲救女子生命體癥。約5分鐘後，獲救女子被抬出事故現場。「和她交流，能有快速的反應，證明基本的神志和生命體征是正常的。」現場一名來自湘雅附三醫院的醫務人員說。

消防救援人員介紹，獲救女子曾多次敲擊物體向外界傳遞信號，救援人員一直在通過生命探測儀器、人工搜尋等方式尋找她的準確位置。