信義分局製作「歷史上的今天」宣導影片，灌輸民眾行人用路安全觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

警方統計，北市今年第1季高齡長者因交通事故死傷人數共計847人，較去年同期減少91人，信義分局分析轄內死傷人數81人，較去年同期減少10人，高齡行人涉入交通事故共計27件，其中行人肇事原因多以「未依規定行走行人設施」及「穿越道路未注意左右來車」為主；另發生時段以夜間「18時」為最多，清晨「05時」及「07時」次之。

為配合交通部推動「四季交安」專案，第2季「路口安全」主題，信義分局將持續針對「車不讓人、行人違規、路口闖紅燈及紅燈右轉」等違規項目加強執法，並規劃各派出所至傳統市場及公園等高齡長者聚集處所加強交通安全宣導，以維用路安全。

因應疫情期間，為減少與民眾近距離接觸，並增加宣導成效，信義分局透過歷年所發生的事故影片結合相關道路安全叮嚀，特別製作「歷史上的今天」宣導影片，並利用臉書及LINE等社群媒體管道播放，灌輸民眾行人用路安全觀念；另信義分局呼籲車輛行經路口應慢看停，並保有防禦駕駛觀念，隨時保持減速煞停距離，且提醒行人通過路口時，要記得「路口停看聽」，請先停一下，前後左右看一看，聽有無車輛警示音，再走行人穿越道，倘行人號誌秒數不足時，應等下一次綠燈再通過，才能行得平安。