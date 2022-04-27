減少性侵被害人2度傷害，雲林縣北港媽祖醫院成立「1站式服務」。（張朝欣攝）

雲林縣政府為減少性侵被害人於案發後，因驗傷、偵訊過程往返各單位，且須不斷重複被害過程，造成2度傷害，27日在北港鎮媽祖醫院成立「性侵害事件1站式服務」，以被害人為中心，整合醫院、社政、警政等相關單位，提供1處安全、友善的環境，讓被害人可以獲得最妥善的照護。

「性侵害事件1站式服務」由雲林副縣長謝淑亞、中國醫藥大學附設北港媽祖醫院院長吳錫金、雲林地檢署檢察長洪家原等人共同主持，特別選在每年4月最後1周的星期三、象徵反性侵的「國際丹寧日」舉行，與會來賓穿著牛仔褲，響應丹寧日的制定與精神。

謝淑亞表示，雲林縣之前已在台大斗六分院、虎尾若瑟醫院設立「性侵害事件1站式服務」，媽祖醫院是第3所責任醫院，也是雲林沿海首家責任醫院。以往性侵被害人因後續驗傷、偵訊過程，須往返各單位，「1站式服務」整合各單位相關人員，可有效降低被害人的心理傷害。

吳錫金說明，性侵害事件被害人通常已身心俱疲，若再不斷重複陳述被害過程，很可能造成2度傷害。媽祖醫院的「1站式服務」可避免2度傷害、降低被害人的內心壓力，並提供友善環境、咨詢服務，另特別增設沐浴設施，讓被害人洗滌受創的身心。

雲林縣雲萱基金會執行長王招萍指出，讓被害人減少敘述被害過程的次數，是後續輔導的重點工作之一，根據以往輔導經驗，被害人每次敘述被害過程，都是身心上極大的煎熬，對於未來的身心重建並不利，「1站式服務」可以有效解決這個問題，幫助被害人更快速的恢復正常生活。