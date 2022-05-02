湖南長沙4月29日發生居民自建房屋的倒塌事故，造成23人被困，另有39人失聯。今（2）晚，第8名受困人員被救出，獲救的女孩早前被發現時向救援人員堅強地說：「沒事我不會哭」，所幸晚間即獲救。

綜合陸媒報導，第8名獲救的是一名女孩，其後被緊急送醫救治。該女孩今日白天被發現時，小腿被壓住，；救援人員請女孩保持體力，女孩無力地回應「一定要快點來接我」，並說「沒事哥哥，我不會哭」，所幸今晚即獲救脫困。

由於救援通道極為狹小，救援人員無法直接進入，且為了避免再次倒塌，不能進行高強度的破拆，救援遇到極大困難。據現場救援隊副隊長韓文東表示，倒塌現場有大量的梁、柱、板相互重疊，需要一層層打通才能到達受困者位置，而且一邊挖掘還要一邊支撐，需要耗費大量時間。

長沙居民自建房屋日前倒塌，截至今日中午，先前獲救的7人在醫院接受治療，其中1名重症傷者需人工肺協助，其餘傷者生命跡象平穩。

目前，湖南投入大批人員及各種大型設備進行救援；長沙公安機關已成立專案組偵查，對9名涉案人員予以刑事拘留。