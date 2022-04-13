印度近日發生一起嚴重事故，2輛纜車在運行時意外相撞，導致60多名遊客受困於高空，印度救援單位接獲通報後，立刻出動展開救援行動，未料在用直升機吊運遊客時，竟有人不慎從高空中墜落，當場喪命，驚悚瞬間全被一旁的民眾拍下，並在網路上瘋傳，引發熱烈討論。

Devghar: A woman has fallen down after ropeway break down during rescue operation at Trikut Hill. Lady get hospitalised after the accident and took her last breath in the hospital only.#TrikutHills pic.twitter.com/XMhkYEvvLW — Mediabox india (@mediabox_india) April 12, 2022

根據《印度斯坦時報》報導，該起意外發生在印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）狄奧格哈爾縣（Deoghar）的崔古特山丘（Trikut hill），2輛纜車於本月10日下午在半空中相撞，導致60多人受困，警方透露意外之所以發生，是因為其中一輛纜車的滑輪脫離繩索。

印度國家災害應變部隊（NDRF）、印度空軍及其他救災單位在接獲通報後，立刻趕往現場展開救援，不過受到地形限制造成進度緩慢，之後軍方派出2架直升機加入救援，終於在40多個小時後，於昨日下午宣布救援行動結束。

本次事故造成10多人受傷、3人死亡，在3名死者當中，一名女子是獲救後送醫不治，其他2人則是在直升機吊運過程中，不幸從高處墜落至地面喪命。從其他民眾拍攝的影片可以看到，當時直升機位於纜車車廂上方，救援人員用繩索將受困遊客吊至直升機內，一名男子在過程中不知為何突然摔落山谷。

根據加爾克漢德省觀光廳資料，崔古特纜車號稱是全印度最高，架設在海拔392公尺的山丘上，全線長度共766公尺。報導指出，纜車操作人員在事故發生後逃逸，目前加爾克漢德省省長已經下令對此案展開調查。