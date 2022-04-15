法國發生一起離譜的飛行事件，一名飛行員日前載著女學員體驗飛行課程時，不料在飛行過程中突發心臟病，一旁的女學員雖然從未駕駛過飛機，但仍勇敢的爬到駕駛座試圖控制飛機，最終成功避開了有大量人群的海灘，墜落在沼澤地。

綜合外媒報導，法國一名66歲的飛行員於9日上午10時許，駕駛一輛直升機，載著35歲的女學員，從普勒莫（Ploemeur）起飛，進行飛行課程體驗，沒想到起飛30分鐘後，這名擁有豐富飛行經驗的駕駛突然心臟病發，當場失去意識，導致整架直升機失去控制。

眼看直升機失去平衡，且飛行高度不斷降低，就要快墜毀，女學員當下雖然感到驚慌，但也只能硬著頭皮爬到駕駛艙內努力握住操縱桿，試圖讓機身保持平衡，並且調整飛機高度，最終避開人群密集的海灘後，墜落在沼澤地。

儘管直升機因為強大的衝擊力，機體嚴重受損，不僅機翼脫落，螺旋槳也淪為碎片，但女學員經搶救後已無大礙，不過失去意識陷入昏迷的飛行員仍因搶救不及而喪命。