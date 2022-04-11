號稱印度最高纜車系統昨天發生纜車相撞意外，據報造成1人死亡，約60人受困半空中，直至今天下午僅15人脫困。

事件發生在印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）狄奧格哈爾縣（Deoghar）的崔古特山丘（Trikut hill），兩輛纜車昨天下午4時30分左右在半空中相撞，導致估計60人受困。

狄奧格哈爾縣縣長巴詹特里（Manjunath Bhajantri）今天在推特發文說，印度國家災害應變部隊（NDRF）、印度空軍及其他救災單位昨天接獲通報後立即展開救援行動。

受到地形限制，救援進度緩慢。根據巴詹特里今天下午1時17分（台北時間下午3時47分）左右的推文，僅有15名受困者獲救，意即其餘乘客已受困近21小時。

救災單位尚未公布傷亡數字，但印度國際亞洲新聞社（ANI）稱，獲救者當中有1名婦女已因傷重死亡。

另方面，印度NDTV電視台報導，纜車操作人員在事發後逃逸。

一名男性獲救者在電視訪問中說，他因擔心纜車線斷裂而徹夜未眠，今天被綁在椅子上，由空軍直升機救離纜車。

根據加爾克漢德省觀光廳資料，崔古特纜車是印度最高的纜車系統，架設於海拔392公尺的山丘上，全線長度766公尺。