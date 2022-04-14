明台產險表示，該公司防疫險商品自4月14日起統一改由官網網路投保，停止線下業務員人工送件方式，且網路投保的生效日設定在投保當天之後的第5天生效，若是在生效日前遇到隔離或確診即無法理賠。

由於4月起疫情趨於嚴峻，明台產險表示，使得明台產險4月剛上線的防疫險熱銷，近期每日均有上萬人投保、甚至半夜12點也都有數千人掛在線上等候投保，整體投保累積件數超過原先設定的風險管控胃納標準、並造成網路流量與作業人力超載。明台產險自4月14日起停止線下業務員人工送件方式、統一改由官網網路投保，目前正進行費率重新精算調整商品、同時擴充網站頻寬，未來重新開放投保後亦將定期動態調整投保方案。

明台產險表示，有鑑於產險同業已經發生不少投保後隨即因為隔離或確診而申請理賠出險的案件，若透過傳統線下通路進件，由於層層轉送時間及流程較為冗長，難以判斷要保收件、保險生效及出險時間之先後，因此，容易產生核保或理賠爭議，而透過網路投保即有明確記載的系統時間得以釐清。

明台產險進一步說明，Omicron潛伏期更短一般為3天，為了避免已接觸確診者的高風險民眾逆選擇投保，影響其他保戶權益，同時為了避免理賠爭議，網路投保的生效日設定在投保當天之後的第5天生效，若是在生效日前遇到隔離或確診仍無法理賠。

同時，明台產險表示，為了方便保戶理賠申請，未來亦將比照汽車保險及寵物保險，開發透過官網或Line進行理賠申請通知的方式，方便民眾在隔離期間亦可透過手機遠端申請理賠，避免人與人接觸的傳染風險。