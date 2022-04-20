元太以「We Make Surfaces Smart & Green」主題，將於Touch Taiwan 2022展出，此次將首度展示新世代三大彩色電子紙技術、軟性可捲曲及可摺疊的全彩電子紙技術。同時，多項電子紙模組與應用系統精進開發的省電技術也在展出行列。

元太董事長李政昊表示，元太專注於電子紙薄膜與材料、彩色、軟性所需之相關技術研發，創造更多元電子紙應用的可能性。不僅在既有技術上持續升級精進，也在新技術與系統領域更加入創新設計，以超低耗電的電子紙，開發更多元智慧場域的低碳電子紙應用，讓人們在物聯網的數位顯示時代中，仍能保有低碳的永續環境。

今年將展示新世代三大彩色電子紙技術， E Ink Gallery 3全彩電子紙大幅提升彩色畫面的翻頁速度至1秒，相當於使用於電子書閱讀器的黑白電子紙的翻頁速度。

E Ink Kaleido 3 彩色印刷電子紙透過優化電子紙模組結構設計，提升色彩飽和與鮮豔度，相較前一代色彩飽和度提升30％，並增加視覺感受的清晰度，可應用於智慧教育與數位閱讀載具。

E Ink Spectra 3100 Plus五色電子紙，運用黑、白、紅、黃與橘等五種鮮明飽和的色彩，搭配E Ink Sparkle 局部閃動更新技術，可呈現更吸睛的圖片與局部動畫效果，協助零售業者以更為吸睛的效果，強化色彩行銷宣傳。

元太持續提升電子紙的軟性可撓特性外，更投入於軟性材料研發與製造。運用E Ink Gallery 3全彩電子紙技術、以及新型材料與疊構設計，打造搭載前光設計的8吋可捲曲全彩電子紙顯示器，其捲曲半徑可達到10 mm；8吋可摺疊全彩電子紙顯示器，其摺疊半徑可達4mm，鎖定數位閱讀與智慧教育等領域應用。

隨著各式顯示器朝向軟性可撓的發展，元太科技展示一系列關鍵薄膜材料－聚醯亞胺（Polyimide，PI）的功能性材料，包括PI漿料、以及透明PI捲材膜等。黃褐色PI漿料的耐高溫特性，可用於LTPS製程，適合取代玻璃作為TFT線路基板材料，具備低漲縮與耐彎折特性；透明PI捲材膜具備光學等級的穿透性，為可撓式觸控製程不可或缺的功能性薄膜材料。元太所研發之PI材料可應用於軟性電子紙、有機發光顯示幕，如PMOLED、AMOLED、OLED Lighting、液晶顯示器、觸控模組、數位X光片（DR）與薄膜太陽能電池等產品。

元太整合旗下自主研發的尖端電子紙模組技術，推出高反射低功耗暨薄疊構整合型電子紙模組（HGD combined with Twire and Oncell Touch），該電子紙模組具有更優異的反射式顯示器光學特性、整體耗電量能再降低30％、且薄化的疊構設計特色。可使終端使用者擁有更清晰飽和的電子紙視覺感受和省電效益。