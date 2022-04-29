湖南省長沙市望城區一居民自建房29日約中午12點多發生坍塌，造成多人被困。事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派134名消防救援人員、23輛消防車、4條搜救犬赴現場全力救援。目前搜救工作仍在緊張進行中。

據《人民日報》報導，接獲通報後，大陸應急管理部部長黃明在部指揮中心調度了解情況，並與湖南省省長毛偉明等人視訊連線，要求儘快核清人數，全力組織救援和傷患救治，盡最大可能減少傷亡，並加強現場組織指揮，調集專業力量和設備，精準施救、安全施救，嚴防次生事故發生。而應急管理部也會同住房城鄉建設部派出工作組趕赴現場，指導救援處置工作。

經初步了解，該棟坍塌建築位於長沙醫學院北門附近，為6層半磚混結構，建築面積約800平方公尺， 1樓為門面、2樓為飯店、3樓為私人影院、4到6樓為家庭旅館，6樓以上閣樓為自住房。 目前救援力量正進行救援，人員被困情況正在調查核實。