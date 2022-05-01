歸綏街鷹架坍塌，警方到場進行交通管制。（民眾提供）

北市大同區歸綏街一處工地正在進行拆除工程，1日下午3點25分發生鷹架倒塌意外，倒向路邊的社區，員警獲報後，立刻進行交通管制，所幸無人受傷。

倒塌的鷹架是前寧夏路宿舍與民宅共同進行都市更新，現由富鉅鼎建設股份有限公司進行拆除作業中，事發當時還有一台大型機具，疑似鷹架搭建不穩，下午發生巨響後，整個鷹架躺在路旁的一處社區，造成大樓的外牆毀損。

警方獲報後，立即拉起封鎖線，並在路口進行交通疏導，後續通知64歲張姓工地主任到場，並由相關單位對於施工安全部分進行稽查。