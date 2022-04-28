有「全球小商品市場」、「世界超市」之稱的浙江省義烏市，因為檢出3例新冠本土確診，當地政府27日突然宣布即日起所有社區進行封閉式管理，恐將進一步衝擊全球供應鏈。

綜合外媒27日報導，根據義烏市官方微信公眾號上的通知，義烏官方要求廣大市民非必要不出村，全市初中、小學、幼兒園暫時停課，高中學校實行封閉式管理，途徑封控區、管控區、防範區等區域的公交線路實行不停車過站。

報導稱，義烏自今年年初以來只發現了6例確診病例，如今僅發現3起無症狀感染者病例就斷然實行衝擊力極大的封閉式管理，反映出當地政府希望在疫情爆發初期就採取嚴格措施，以免像經濟金融中心上海一樣陷入日益嚴重的危機。

值得注意的是，義烏人口雖不到200萬人，但是中國的小商品經濟中心，也是網路電商第一重鎮。當地匯集210多萬種商品，銷往全球210多個國家和地區，2021年快遞量高達92.9億件，占全中國8.6％。

分析指出，雖然義烏對中國經濟的重要性比不上北京與上海，但當地卻是全球最大的小商品集散中心，出口的商品從聖誕飾品到美國總統的競選用品等，可謂無所不包，因此實行封閉式管理，可能會給已經在因應中國港口擁堵和俄烏戰爭的供應鏈帶來更大壓力。