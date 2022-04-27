華盛頓中學國際部國三學生王庠濂日前赴美國休士頓參加「2022 FIRST世界機器人冠軍賽」為國爭光。（華盛頓中學提供）

華盛頓中學國際部國國一學生陳紹齊日前赴美國休士頓參加「2022 FIRST世界機器人冠軍賽」表現優異。（華盛頓中學提供）

華盛頓中學國際部國三學生王庠濂與國一學生陳紹齊，日前赴美國休士頓參加「2022 FIRST世界機器人冠軍賽」，與美加及世界各地共一百餘隊同場較勁，在比賽中榮獲「機器人設計獎」第一名、「機器人表演獎」第一名與「機器人表現獎」第二名，表現優異，也獲得總統與副總統跨海致上賀電！

王庠濂表示：「比賽最好玩的地方是在於全英文跟別人交流，並協助其他參賽攤位翻譯，同時也發現英文在國際上的重要性。非常感謝學校，在課程上特別調整，讓我可以無後顧之憂的參賽，這趟旅程改變了我做事的態度，感謝每一位隊員還有每一位支持我的人。」

國際部副校長郭喬雯提到王庠濂母親的分享：「比賽前庠濂去參觀了美國萊斯大學Rice University，這是他未來的夢想學校。孩子長大有人生志向，未來我們也將全力支持他！」

陳紹齊母親為兒子能站上世界的舞台感到驕傲，其父更表示，「看到紹齊披著台灣國旗上場比賽，得到滿分680分，我非常以他為榮」。其班導師指出，陳紹齊日常表現與成績都很優秀，更具備優秀的領導能力。對於這次獲獎好消息，感到很欣慰！

華盛頓中學校長劉一欣指出，國際部專業升學輔導及師資團隊造就卓越榜單、屢創佳績。今年度更錄取世界多國頂尖大學，包括加拿大多倫多大學、英屬哥倫比亞大學、德國法蘭克福金融管理學院、澳洲墨爾本大學、日本慶應及大阪大學等世界名校。國際部的多元選修課程，量身打造專屬升學計畫，也幫助學生登上國際舞台。